Unioncamere Chieti, 4° Meet in Cucina

Chef stellati, ospiti d'onore e alcuni dei migliori interpreti della tradizione abruzzese saranno protagonisti della quarta edizione di Meet in Cucina, lunedì 29 gennaio, dalle 9.30 alle 18,30, nel Centro Espositivo della Camera di Commercio di Chieti. L'evento organizzato in collaborazione con l'ente camerale di Chieti-Pescara, prevede gli interventi, in qualità di relatori, di chef che negli ultimi anni hanno sviluppato progetti di ricerca nella ideazione e realizzazione di ricette, nella produzione o valorizzazione di materie prime. Ospiti d'onore Valentino Mercattili e Massimiliano Miscia, del San Domenico di Imola (2 stelle e premio 'Qualità nel Tempo' Michelin), e Anthony Genovese, de Il Pagliaccio di Roma (2 stelle Michelin e 3 forchette Gambero Rosso). Spazio anche al meglio del panorama abruzzese: Niko Romito, 3 stelle Michelin con Casadonna di Castel di Sangro, insieme ad altri stellati locali (Marcello e Mattia Spadone, Nicola Fossaceca e Davide Pezzuto) e a chef emergenti (Enzo Di Pasquale e Matteo Crisanti).