Sfrattati tentano rientro,arriva Polizia

(ANSA) - PESCARA, 27 GEN - Momenti di tensione nella zona di via Rigopiano e via Passo della Portella, a Pescara, dove questa mattina alcuni abusivi, sfrattati di recente, dopo le operazioni di muratura e sequestro preventivo di alcune abitazioni si sono presentati nella palazzina per tentare di rientrare. Si è reso necessario l'intervento di alcuni agenti della Squadra Volante della Questura, arrivati insieme alla Polizia Municipale. Nei pressi di quelle abitazioni tre settimane fa, al culmine di una lite fra alcune famiglie, due persone erano finite in ospedale dopo essere state accoltellate.