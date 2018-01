Migranti: scritte razziste, condanna pres. provincia Teramo

(ANSA) - TERAMO, 27 GEN - "Mentre confido nell'opera delle forze investigative per risalire agli autori faccio appello a tutte le istituzioni, alle forze politiche e ai cittadini affinché non lascino soli l'associazione e gli operatori sociali del Centro e isolino chi, anche solo con le parole, istiga all'odio razziale e al fanatismo". Così il presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, si unisce all'appello della presidente del centro di accoglienza straordinario di Isola del Gran Sasso, comune abruzzese che ospita il centro di accoglienza straordinario gestito dall'Associazione Salam oggetto di quello che Di Sabatino definisce un "orribile attacco vandalico con chiari e minacciosi riferimenti nazi-fascisti".

"All'appello due giorni dal pregnante discorso del Presidente della Repubblica sull'odio razziale e sulle responsabilità oggettive e criminali del fascismo e nella Giornata della Memoria, l'episodio accaduto dimostra quanto le sue parole e la vigilanza democratica che chiede a tutti gli italiani siano pienamente giustificate dai focolai di orribile revanscimo, incoraggiato anche da politici senza coscienza e senza lungimiranza, che si stanno manifestando nella nostra Penisola e in Europa" ha concluso.

Il presidente della Provincia ha annunciato che sarà domani a Isola del Gran Sasso. Il Centro è nato grazie al progetto "Radici Culturali" realizzato dall'Associazione Salam, Ong che svolge attività di cooperazione internazionale in diversi paesi del mondo e che opera in collaborazione con enti internazionali come Usaim e Oim, ministero del Lavoro e con una fitta rete di realtà associative italiane e straniere.

