Giorno Memoria:medaglia d'oro a Di Genova,internato militare

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GEN - Durante la cerimonia di consegna medaglie d'onore a cittadini italiani deportati nei lager nazisti, nell'ambito della Giornata della Memoria, il Prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, ha ricevuto i familiari di Emilio Di Genova, deceduto, originario di San Benedetto dei Marsi e internato come militare nei campi di concentramento di Klagenfurt e Villach, in Austria, dal 12/09/1943 all'11/05/1945.

Il Prefetto ha insignito l'Imi con la concessione di una medaglia d'onore insieme al conforto nel ricordo come monito per le future generazioni: il Prefetto ha quindi consegnato tale onorificenza ai familiari del deceduto.

La Cerimonia, alla quale hanno partecipato, oltre i familiari dell'insignito, rappresentanti del Comune di residenza e di quello dell'Aquila e le massime Autorità delle Forze dell'Ordine e dell'Esercito, si è svolta in un clima di intensa riflessione e di particolare commozione durante i momenti di testimonianza e ricordo dei familiari del cittadino internato. (ANSA).