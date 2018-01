Giorno Memoria: Torre de' Passeri,giovani ricordano la Shoah

(ANSA) - TORRE DE' PASSERI (PESCARA), 27 GEN - Fra memoria ed attualità, l'Amministrazione comunale di Torre de' Passeri, in collaborazione con gli istituti Comprensivo e Tecnico economico del paese, ha celebrato anche quest'anno la Giornata della Memoria con i quasi trecento studenti del paese, in una iniziativa pubblica nella sede dell'Ite di Torre de' Passeri. La mattinata si è aperta sulle note della colonna sonora del film Schindelr's List eseguite con flauto e chitarra, dagli studenti della IIIB dell'Istituto Manzi, diretti dal professor Giulio Gianfelice. Subito dopo la premiazione della nona edizione del concorso "I giovani ricordano la Shoah", bandito dal Comune, e rivolto a tutti gli allievi della scuola secondaria di primo e secondo ciclo di istruzione. Tre gli studenti vincitori che parteciperanno gratuitamente al viaggio-studio organizzato dal Comune nel campo di concentramento di Dachau, toccando anche le città di Monaco ed Innsbruck.

Tra i 113 lavori presentati, tutti di buon livello, esaminati dalla giuria presieduta dal sindaco Piero Di Giulio e composta dalla dirigente Antonella Pupillo e dai docenti Rosy Stampone, Floriana Bucci, Romano Sangiacomo e Anna Maria Calore, si sono aggiudicati il viaggio premio: Alberto D'Ortenzio, studente della IIA del Comprensivo "Alberto Manzi", con il racconto le "Ali della libertà", Greta Alberico, studentessa al secondo anno dell'Istituto Tecnico Economico con la storia di "Sélen" giovane deportata al lager ed Alex Di Domizio che frequenta l'ultimo anno all'I.T.E. con il testo "Necrovisione". Vincitori rispettivamente del primo premio Istituto Comprensivo, del primo premio I.T.E. e del premio della Giuria del Concorso "I giovani ricordano la Shoah".

Assegnate anche delle menzioni speciali a Camilla Delle Fratte (III B Istituto Comprensivo), Andrea Flamminio (classe V I.t.e.) e Vanessa Di Battista (classe II I.t.e.) per i racconti "Il dolore dell'anima", "La luna", "Senza titolo". Al viaggio-studio, a marzo prossimo, potranno partecipare anche gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado di Torre de' Passeri che hanno presentato i loro lavori all'edizione 2017-2018 del Concorso. (ANSA).