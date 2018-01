Giorno Memoria: si piange anche per sterminio Rom e Sinti

(ANSA) - PESCARA, 27 GEN - Oggi, nel Parco delle Memorie, a Lanciano (Chieti), nei pressi di Villa Sorge - che fu campo di concentramento ebraico -, presenti autorità cittadine, reduci, partigiani e scolaresche. L'altro ieri al Quirinale, in una cerimonia con le più alte cariche dello Stato. Sono numerosi gli eventi organizzati o a cui partecipano quest'anno rom, sinti e camminanti per ricordare gli stermini nei lager nazisti perpetrati nei confronti delle loro comunità (500.000 vittime) contemporaneamente alla Shoah.

Un gruppo di Rom e Sinti ha preso parte, il 21 gennaio scorso, per la prima volta in forma ufficiale, al Viaggio della Memoria organizzato dall'UCEI e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Alexian Santino Spinelli - musicista compositore, cantautore, insegnante di lingua e Cultura Romanì all'Università di Chieti, poeta, saggista, ambasciatore dell'arte e della cultura Rom nel mondo - e Gennaro Spinelli, rappresentante della comunità Rom italiana, hanno fatto parte della delegazione che si è recata ad Auschwitz. Toccante la cerimonia svoltasi di fronte alle camere a gas dove dopo la preghiera del rabbino, Rom e Sinti hanno recitato la poesia Auschwitz di Santino Spinelli e riuniti in un abbraccio simbolico hanno intonato il Gelem, l'inno trasnazionale della Popolazione Romanì.

Alexian Santino Spinelli, a Lanciano, ha ricordato il Samudaripe dei Rom e Sinti ed ha annunciato il progetto per la realizzazione del Monumento commemorativo che sarà inaugurato ad ottobre 2018 ed eretto proprio nel Parco delle Memorie. Sabato 3 febbraio, intanto, presso il Teatro Di Loreto-Liberati, l'Istituto Comprensivo di Castel Frentano (Chieti), ci sarà una lezione Concerto per la Memoria del Samurdaripe dei Rom e Sinti dell'Alexian Group. Proprio il 25 gennaio scorso, l'attrice e attivista rom Dijana Pavlovic ha chiesto che lo Stato Italiano riconosca lo sterminio subito dalle popolazioni Sinti e Rom, non ricordato nella legge n. 211 del 20 luglio 2000 che istituisce il Giorno della Memoria.(ANSA).