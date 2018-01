Giorno Memoria: Pupillo a Villa Sorge ricorda la Eisenstein

(ANSA) - Lanciano (Chieti), 27 GEN - Citando Liliana Segre, "Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta", il sindaco di Lanciano Mario Pupillo ha presenziato oggi alla cerimonia della Giornata della memoria che si è svolta in via Maria Eisenstein (internata numero 6), nel quartiere Cappuccini di Lanciano, di fronte a Villa Sorge, oggi residenza privata ma che dal '40 al '43 ha ospitato campo di internamento femminile divenuto poi campo di concentramento per oppositori politici, ebrei, stranieri.

Proprio a Villa Sorge, dove una targa recita "ultimo luogo di residenza noto per alcuni internati", è rimasta prigioniera Maria Eisestein, ebrea polacca, italianizzata in Abruzzo, detenuta nel campo lancianese dopo le leggi antisemite. La Eisestein, deceduta in America nel 1994, ha scritto un libro sulla sua dura esperienza dal titolo "L'internata numero 6".

Alla cerimonia odierna hanno preso parte studenti, forze dell'ordine e associazioni combattentistiche e il musicista rom Alexian Santino Spinelli che ha ricordato il Samudaripe dei Rom e Sinti ed ha annunciato il progetto per la realizzazione del Monumento commemorativo che sarà inaugurato nel Parco della Memoria il prossimo ottobre.(ANSA)