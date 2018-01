Centrale spaccio in centro L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GEN - Una centrale di spaccio in pieno centro storico di L'Aquila, in un appartamento a ridosso dell'Università e nei locali che popolano la movida del capoluogo. L'hanno scoperta i poliziotti della squadra Mobile della Questura del capoluogo, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno arrestato il presunto spacciatore, un albanese incensurato residente nella frazione di Paganica. In casa aveva 250 grammi di cocaina purissima e circa 3.200 euro in contanti.

Nella perquisizione gli agenti hanno sequestrato anche della sostanza da taglio per confezionare le dosi destinate alla vendita al dettaglio e in grado di far realizzare un guadagno stimato approssimativamente in 25.000 euro. L'operazione è scaturita da una serie di controlli effettuati in centro storico nei confronti di persone a cui è stato contestato il possesso di droga per uso personale.