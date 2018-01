Cc sventano assalto a Postamat Bonefro

(ANSA) - BONEFRO (CAMPOBASSO), 27 GEN - Carabinieri sventano assalto con esplosivo al Postamat di Bonefro e, dopo un inseguimento, arrestano un 45enne. Intorno alle 3.30 una Lancia Delta, con 5 persone a bordo, si è avvicinata al bancomat dell'ufficio postale, mentre sopraggiungeva una pattuglia dei Carabinieri. I malviventi sono subito risaliti in auto, uno di loro ha estratto una pistola e i militari hanno esploso colpi contro la parte bassa del mezzo in fuga da dove, intanto, venivano gettati chiodi sulla strada. I Carabinieri, alla fine, nel capannone di un'azienda agricola a Rotello (Campobasso), 12 km da Bonefro, hanno trovato la Delta, nascosta, e arrestato il titolare dell'impresa per favoreggiamento. Da Pescara sono nel frattempo arrivati artificieri della Questura per disinnescare la carica esplosiva abbandonata e un elicottero che sta sorvolando la zona. Le ricerche della banda sono in corso. Le operazioni sono coordinate dal comandante dei Carabinieri della Compagnia di Larino (Campobasso), maggiore Raffaele Iacuzio.