Abruzzo, magistratura indaga su tragedie

(ANSA) - L'AQUILA, 27 GEN - Dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, con le contemporanee emergenze neve e terremoti, agli incendi dolosi che in estate hanno devastato il monte Morrone: il presidente della Corte d'Appello de L'Aquila Fabrizia Francabandera, nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto abruzzese, ha ricordato che "inevitabilmente" queste vicende sono consegnate "all'attenzione della magistratura che, ancora una volta, in questa terra dei Parchi, protetta eppure fragile nella sua bellezza, è chiamata a svolgere la sua funzione per accertare eventuali responsabilità, di natura commissiva o omissiva che siano, tanto dei privati cittadini, quanto di chi sia investito di funzioni pubbliche nel campo della prevenzione, della gestione delle emergenze, della comunicazione del rischio". Francabandera ha ricordato che la cerimonia del 2017 "cadde a poca distanza dai giorni terribili dell'emergenza neve e terremoto, dalla tragedia di Rigopiano cui fece seguito il grave incidente di Campo Felice".