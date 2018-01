Wwf e Legambiente, no fanghi al Cerrano

(ANSA) -PESCARA,26 GEN -Wwf e Legambiente dicono no all'ipotesi di sversamento di 350mila metri cubi di fanghi di dragaggio, provenienti dal porto di Ortona (Chieti), a pochi km dall'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, tra i Comuni di Silvi e Pineto (Teramo). Per le due associazioni è una 'scelta errata' e occorre trovare soluzioni alternative, visto che non è stata neanche effettuata la Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), obbligatoria per legge. "Mancano studi specifici sulle correnti marine e sull'eventuale spostamento della sabbia - sottolinea il presidente regionale Wwf Luciano Di Tizio - Stiamo parlando dell'unica area marina protetta abruzzese, una delle poche dell'Adriatico, frequentata da delfini e tartarughe marine". "Si andrebbero a creare problemi in una zona a forte vocazione turistica" aggiunge il rappresentante del Comitato Cittadini di Silvi Vito Partipilo. "Sembra strano parlare di bandiere blu e poi utilizzare il mare per scaricare sabbie di dragaggio" dice il rappresentante di Alberghiamo Bruno Bischi.