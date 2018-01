Scritte su muro Chiesa Chieti

(ANSA) - CHIETI, 26 GEN - Scritte tracciate con vernice nera, probabilmente la notte scorsa, e 'firmate' con una sigla riconducibile al mondo anarchico sono comparse nel pieno centro di Chieti. La più evidente e più grande è stata realizzata sulla facciata principale della storica e monumentale sede della Camera di Commercio, in piazza Vico, a pochi metri di distanza una seconda scritta si trova sulla facciata della chiesa di S. Domenico, lungo corso Marrucino, mentre altre scritte sono state fatte su alcune colonne dei portici che si trovano a pochi metri di distanza, sempre lungo corso Marrucino. Sul posto, dove oggi si è svolto il tradizionale mercato degli ambulanti del venerdì, è giunta per i rilievi la Polizia scientifica mentre le Digos della Questura di Chieti ha avviato accertamenti per risalire ai responsabili: il reato ipotizzato a carico di ignoti è danneggiamento aggravato.