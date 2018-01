Medaglia Mauriziana,cerimonia a L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - Consegnata a Fiamme Gialle in servizio e in congedo la "Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare", con una cerimonia nella Caserma "Tito Giorgi" a L'Aquila, sede del Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, presente il comandante regionale Flavio Aniello. L'attribuzione dell'onorificenza è subordinata a una lunga permanenza in servizio, "ma soprattutto a un'alta e costante meritevolezza della carriera militare e alla mancanza di qualsivoglia flessione nel rendimento o inflizione di sanzioni". Ricordato "l'alto valore simbolico dell'insegna, sprone emulativo per tutti i colleghi", il comandante ha consegnato il riconoscimento ai seguenti militari: Antonio Santacroce, Dario Fasciano, Carmine De Nunzio, Corrado Di Camillo, Franco Tuosto, Vincenzo Barbati, Giuseppe Pastorelli, Alfonso Rossi, Basilio Palma, Maurizio De Angelis, Raffaele Vairo, Giorgio Bellini, Vincenzo Presutti, Fernando Moscara, Massimiliano Thiery, Antonio D'Abbieri, Lucio D'Andrea, Ezio Riccardo Epifani.