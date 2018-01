In 352 idonei borsa studio ma no soldi

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - Sono 352 gli studenti dell'Università di L'Aquila che nelle graduatorie stilate dall'azienda per il diritto allo studio della provincia sono risultati idonei ma non beneficiari di borsa di studio per carenza dei fondi. La segnala, in una nota, l'Unione degli Studenti Universitari (Udu) del capoluogo abruzzese.

L'associazione chiede l'intervento della Regione per la copertura delle somme. "Per poter raggiungere - si legge nella nota - la copertura totale delle borse di studio, solo a L'Aquila, è necessario più di un milione di euro. Pertanto riteniamo indispensabile non solo l'aumento del Fondo Integrativo Statale e il suo riparto effettivo, sul cui ritardo portiamo avanti una battaglia a livello nazionale, ma anche che la Regione Abruzzo faccia la sua parte e provveda ad aumentare e comunicare agli enti i fondi destinati al diritto allo studio".