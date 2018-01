'Vita indipendente', progetti fino al 31

(ANSA) - PESCARA, 25 GEN - C'è tempo fino al 31 gennaio prossimo per rispondere al bando 'Vita indipendente' che concede a persone con disabilità grave, fra 18 e 67 anni, contributi annuali per l'assistenza personale autogestita. L'avviso, sul sito del Comune di Pescara (http://bit.ly/2DpnkQ5), è rivolto a residenti nel territorio regionale e con reddito Isee non superiore a 20mila euro. "E' un'iniziativa che consente di rafforzare il processo di autodeterminazione della persona con disabilità attraverso un proprio progetto di vita da realizzare sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente familiare - spiega l'assessore alle Politiche Sociali Antonella Allegrino - Chi ne usufruisce può scegliere il proprio assistente personale, un familiare, un amico o un parente, e assumerlo nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente". Il contributo annuo va da 6 mila a 12 mila euro. Chi risiede a Pescara può presentare un progetto individuale al settore Politiche per il Cittadino e Programmazione Sociale.