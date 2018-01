Omicidio Jennifer: fratello vittima, ha vinto giustizia

(ANSA) - PESCARA, 24 GEN - "Soddisfatto è un parolone, oggi ha vinto la giustizia, anche se mia sorella non ce la ridà indietro nessuno". Così Jonathan Sterlecchini, fratello di Jennifer Sterlecchini, subito dopo la lettura della sentenza di primo grado con la quale il gup del tribunale di Pescara, con rito abbreviato, ha condannato l'assassino della ragazza di 26 anni, Davide Troilo, a 30 anni di reclusione.

"Mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata la condanna all'ergastolo, ma va bene anche così - ha proseguito il fratello della vittima - Noi abbiamo creduto fino all'ultimo nella giustizia e alla fine la giustizia in qualche modo ci ha premiati" Jonathan Sterlecchini, infine, si è soffermato, più in generale, sul fenomeno del femminicidio. "In questo momento non ho la forza per lanciare appelli - ha concluso il giovane, visibilmente provato - Credo che in questo anno sia io che mia madre abbiamo dato modo a tutti di capire che ci si deve volere bene e che questi atti non devono accadere".(ANSA).