Arrivano i Maneskin a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 24 GEN - Arriva a Pescara il fenomeno Maneskin, la band rivelazione dell'ultima edizione di X Factor.

Appuntamento alla libreria laFeltrinelli domenica 28 gennaio alle ore 15. Dopo le quattro tappe del loro tour instore nelle Feltrinelli di Torino, Genova e Bari, i Maneskin approdano nel capoluogo adriatico per incontrare pubblico e fan e presentare "Chosen" (Rca Label), frutto della loro esperienza all'undicesima edizione di X Factor. Per l'accesso prioritario all'autografo è possibile acquistare il cd alla Feltrinelli e ritirare il pass; è disponibile un pass per ogni cd acquistato, fino a esaurimento scorte. Il tour della band, annunciato a dicembre scorso, partirà da Perugia il 17 febbraio e prevede concerti a Bologna, Milano, Roma, Livorno e Bassano del Grappa (Vicenza).