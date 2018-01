Da domani cantiere in Pascal Teramo

(ANSA) - TERAMO, 23 GEN - Cominciati i lavori per la sistemazione del tetto dell'istituto Zoli ad Atri, in provincia di Teramo. L'intervento servirà ad eliminare i problemi di infiltrazione della copertura con la sostituzione della guaina e delle reti di protezione. Domani, invece, si apre il cantiere al 'Pascal' di Teramo per restituire l'agibilità alla scala centrale dell'istituto ed a sei aule, due strutture classificate come B (agibili con interventi) e quindi chiusi dopo i terremoti del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 in attesa di reperire risorse finanziarie. I lavori sono quelli previsti nella prescrizione della Protezione civile: riparazione e tamponamenti con reti antiribaltamento sotto intonaco, creazione di strato comprimibile tra il telaio strutturale ed i tamponamenti; per la scala nuovo tamponamento della parte superiore e piastratura del collegamento trave/pilastro. Con questo intervento, il "Pascal" recupererà la piena agibilità di questi due spazi.