Regeni: fiaccolata anche a Pescara

II 25 gennaio, dalle ore 18.30 in Piazza Muzii, Pescara si terrà, in contemporanea con tantissime altre città italiane, la fiaccolata di Amnesty International per continuare a chiedere "Verità per Giulio Regeni".

Il gruppo locale di attivisti di Pescara accoglierà i partecipanti in piazza dalle 18.30 in poi, consegnando le fiaccole e i cartelloni e leggendo il messaggio dei genitori di Giulio, la loro storia e gli sviluppi della campagna "Verità per Giulio Regeni". Alle 19.41, ora della scomparsa, si accenderanno insieme le fiaccole e si raccoglieranno per un minuto di silenzio.

"Il 25 gennaio 2016 il nome di Giulio Regeni si aggiungeva a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata. Sono trascorsi due anni da quel 25 gennaio.

Per questo motivo, giovedì 25 gennaio in decine di città italiane si accenderanno migliaia di candele alle 19.41, l'ora del 25 gennaio di due anni fa in cui Giulio venne visto per l'ultima volta''.