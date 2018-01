Carnevale a Francavilla, sfilate dal 4/2

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 22 GEN - Al via la 64/a edizione del Carnevale d'Abruzzo di Francavilla al Mare (Chieti). Si parte il 4 febbraio, nel percorso da piazza della Stazione a piazza Sirena. Sfilate nei giorni 4, 11 e 13 Febbraio alle 15. I carri allegorici sono: 'Il teatrino di Patanello', dedicato alla maschera simbolo del carnevale d'Abruzzo, tre dedicati ai vincitori della mostra internazionale di pittura 2017 "Bozzetti d'arte per un carro allegorico" ('Il carrozzone' di A. Carloni, 'Italiani sulla luna' di F. Grobberio e 'Amore e solo amore' di C. Mirabasso), e 'Lurrè', dedicato alla satira politica locale. I carri saranno animati da scuole di danza e da una scuola di ballerini e percussionisti caraibici. Lungo il percorso e sul palco in piazza Sirena gruppi musicali e il 13, Martedì grasso, giornata completamente dedicata ai bambini, con il concorso per la mascherina più bella, artisti di strada, clown, giochi a premi. Prevendita biglietti al Blu Bar e nello Iat di Palazzo Sirena.