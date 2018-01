Borghese e 4 Ristoranti in Abruzzo 23/1

(ANSA) - ROMA , 22 GEN - Abruzzo la regione protagonista della seconda puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti - la produzione originale di Sky prodotta da Drymedia - in onda domani alle ore 21.15 su Sky Uno HD. Dopo l'ottimo debutto - che ha sfiorato i 600 mila spettatori - la sfida culinaria itinerante della tv si sposta lungo i 133 chilometri di costa abruzzesi. La regione dove chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante nel mare tra: Penelope a Mare (Pescara), Lido Cortesito (Francavilla a mare), Trabocco Punta Rocciosa (Fossacesia Marina) e Trabocco San Giacomo (Marina di San Vito).

In ogni puntata, quattro ristoratori di una stessa area geografica si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ogni ristoratore invita a cena gli altri 3 ristoratori che, accompagnati da chef Borghese, votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto.