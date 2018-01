Di Maio, credono vincere ma non sanno nomi M5S uninominali

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - "Gli altri credono già di aver vinto negli uninominali. Invece molti dei nostri candidati sono stati contatti da leader dei nostri avversari per dire "ti prego non ti candidare con il M5S, ci rovini"". Lo afferma il candidato premier M5S Luigi Di Maio annunciando che la prossima settimana verranno diffusi i nomi dei candidati esterni per gli uninominali.(ANSA).