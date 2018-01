Porti: Pescara; Padovano (Sib), puntiamo a bandiera blu

(ANSA) - PESCARA, 20 GEN - "Per la marineria è la sicurezza e la navigabilità, ma non solo per quello, perché a Pescara sarà ridata la balneabilità e sicuramente perché ci possiamo candidare, e ci candideremo, per ottenere la bandiera blu". Lo ha detto il presidente della Sib-Confcommercio di Pescara, Riccardo Padovano, rispondendo ad una domanda sull'importanza del taglio della diga foranea di Pescara a margine del sopralluogo odierno al relativo cantiere.

"Tecnicamente significa - ha spiegato Padovano - che il fiume Pescara non va più a nord così come l'ha fatto per 17 anni, ma sicuramente troverà il largo, va a mare, quindi se ci sono delle sostanze leggermente inquinanti, diciamo le cosiddette 'non balneabili', sicuramente a questo punto l'effetto della non balneabilità di Pescara viene debellato. Quindi quando Pescara ha il suo mare balneabile, l'Abruzzo ha il suo mare balneabile".

(ANSA).