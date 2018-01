Intecs:ex dipendenti, no a inviti dei politici

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GEN - Gli ex lavoratori del centro di ricerca Intecs spa di L'Aquila, ultimo presidio dell'ex polo elettronico a chiudere i battenti a fine dicembre con il licenziamento di circa 60 addetti, "in coerenza con quanto comunicato nei giorni scorsi circa la determinazione a non essere fatti oggetto di strumentalizzazione a fini elettorali, pur apprezzando gli inviti dei politici hanno deciso di declinarli tutti" dicono in una nota. I ricercatori per sensibilizare le istituzioni e spiegare la loro vertenza "ancora senza soluzione", sono protagonisti di un presidio in un camper nel parcheggio di fronte la sede della Giunta regionale. "Qui - dicono - continueranno a ricevere tutti coloro che vorranno conoscere in modo diretto la nostra storia e la nostra condizione attuale". Tanti i cittadini che hanno portato la loro solidarietà ai ricercatori licenziati.