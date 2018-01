Salute: mercato Chieti Campagna Amica dedicato a vitamine

(ANSA) - CHIETI, 19 GEN - Al mercato di Campagna Amica di Chieti, in via Arniese, una mattinata dedicata alla frutta e alla verdura ricca di vitamine per prevenire o combattere l'influenza: è l'iniziativa prevista domani sabato 20 gennaio dalle 10.

I produttori di Coldiretti accoglieranno i clienti del mercato con una giornata dedicata alle vitamine e alle proprietà di frutta e ortaggi stagionali per combattere i virus invernali che preoccupano grandi e piccini. Nel mercato coperto del centro cittadino verranno così esposti ortaggi e frutta fresca ma verranno anche elargiti consigli utili sulle proprietà nutritive dei prodotti agricoli stagionali. Nel corso della mattina sarà inoltre diffusa la dieta antigelo messa a punto da Coldiretti.

(ANSA).