Concerto Caparezza 12 febbraio a Roseto

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Cambia città e palazzetto il concerto di lunedì 12 febbraio alle 21 del "Prisoner 709 Tour" di Caparezza. Evento organizzato dalla Best Eventi con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi: dal Pala Giovanni Paolo II di Pescara al PalaMagetti di Roseto degli Abruzzi.

Validi i biglietti già acquistati. l'eventuale rimborso entro domenica 18 febbraio.

Il cambio è conseguente alla necessità di una struttura con capienza più ampia, visto l'andamento della prevendita.

Attualmente in vendita sul circuito TicketOne www.ticketone.it e CiaoTickets www.ciaotickets.com le seguenti tipologie di biglietti: tribuna frontale numerata 34,50 - primo anello numerato 34,50 - secondo anello non numerato est/ovest 32,20 (diritti di prevendita inclusi).