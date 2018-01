Vescovo ricorda Rigopiano e S.Giuliano

"Quando ci sono morti tragiche se ci sono responsabilità queste vanno accertate sicuramente". Lo ha detto l'arcivescovo di Pescara-Penne, Tommaso Valentinetti, nel corso dell'omelia della santa messa nella chiesa di Farindola (Pescara).

Mons. Valentinetti ha ricordato i bambini della scuola di San Giuliano di Puglia, in Molise, e i tre operai morti a Milano.

"Chissà quante volte in quest'anno vi siete ripetuti 'ma perché quella valanga nessuno l'ha fermata?'. A questa domanda non c'è una risposta perché purtroppo più volte mi sono scontrato con la morte come avete fatto voi: ho dovuto celebrare il funerale dei 27 bambini a San Giuliano di Puglia. Ero diventato vescovo da due anni: vi assicuro che è stato il funerale più difficile della mia vita. Anche allora mi sono chiesto: perché la casa di fronte alla scuola non è crollata e la scuola è crollata?".