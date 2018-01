Crisi, sindacati manifestano a Lanciano

(ANSA) - PESCARA, 18 GEN - Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza in modo unitario per chiedere "più lavoro e più sviluppo per l'Abruzzo" e per riaccendere i riflettori sui temi dell'occupazione e dello sviluppo in una regione, affermano, che "fa fatica ad agganciare il treno della ripresa". La manifestazione regionale è per sabato 3 febbraio a Lanciano (Chieti). L'iniziativa è stata presentata dai segretari regionali Cgil, Sandro Del Fattore, Cisl Abruzzo Molise, Leo Malandra, e Uil, Michele Lombardo. Per il 3 febbraio, il concentramento è previsto alle 9 in piazzale Achille Cuonzo. Da lì, alle 10, partirà il corteo che confluirà in piazza dei Frentani, dove sono previsti gli interventi di Sandro Del Fattore, Lucio Petrongolo, responsabile Cisl Chieti, e alcuni delegati. Le conclusioni saranno a cura di Guglielmo Loy, segretario nazionale Uil. Tanti i temi al centro della manifestazione, hanno sottolineato le tre sigle, "in un Abruzzo che cresce meno di altre regioni ed è alle prese con 109 vertenze, tra cui Honeywell e Intecs".