Si ribalta gru,chiuso due ore tratto A24

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GEN - Autostrada A24 chiusa per circa due ore nel tratto fra i caselli di Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela, in direzione Roma, a causa del ribaltamento sulla carreggiata di una gru che stava lavorando in un cantiere.

Non ci sono feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30. Inizialmente si erano create code fino a quattro chilometri, con disagi alla viabilità in entrambi i sensi di marcia, dato che il braccio mobile del mezzo è finito sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione L'Aquila. L'autostrada, chiusa prima in entrambe le direzioni, poi solo in direzione Roma, è stata riaperta al traffico alle 19 circa. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il personale di Strada dei Parchi. Gli interventi sono stati coordinati dal Centro operativo autostradale (Coa) di L'Aquila Ovest.