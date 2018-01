Judo, Nunziato ai Campionati Assoluti

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 17 GEN - È salito sul podio e si è qualificato per il campionato Italiano Assoluto, a Ostia 27 e 28 gennaio: Enrico Nunziato, judoka del PalaWinnerTeam di Avezzano, ha ottenuto un secondo posto che gli ha consentito la qualificazione nonostante un infortunio a pochi giorni dalla gara. "È stata una gara impegnativa - ha dichiarato - considerato lo stiramento subito a quattro giorni dalla competizione". Il dottor Antonio Alfidi, vicepresidente dell'associazione italiana agopuntori, lo ha recuperato in tre giorni e il judoka si è presentato nella caserma Gelsomini di Roma, dove si sono tenute le gare, è arrivato in semifinale, vincendola al golden score guadagnando la finale. "Agli assoluti accedono i prime tre - ha dichiarato poi - La finale ho preferito saltarla per evitare di peggiorare la mia situazione fisica visto che avevo già la qualifica. Si sono classificati anche altri abruzzesi: Matilde Chiarilli, Natasha Di Fabio, Lucia Tisi, Edoardo Di Pietrantonio, Sandro Lorito e Federico Troisi.