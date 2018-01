Furto in ospedale L'Aquila, manager Asl ringrazia Questore

(ANSA) - L'AQUILA, 16 GEN - "Intendo ringraziare il questore dell'Aquila, Antonio Maiorano, per la costante attività di vigilanza esercitata dalla Polizia di Stato nel controllo del territorio e, in particolare, all'interno delle strutture sanitarie, come dimostra il caso del furto, perpetrato ai danni di un degente dell'ospedale San Salvatore da parte di un operatore sanitario che è stato denunciato. L'impegno e la professionalità dei vertici della Questura e degli agenti in servizio sono la migliore garanzia per tutti coloro che svolgono correttamente il loro lavoro e per gli utenti che si avvalgono dei servizi". Lo dichiara il Manager della Asl, Rinaldo Tordera.

(ANSA).