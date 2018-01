Furto a paziente, denunciata infermiera

(ANSA) - L'AQUILA, 16 GEN - È stata sorpresa da un poliziotto della Divisione Anticrimine distaccato presso il posto fisso di polizia dell'ospedale 'San Salvatore' dell'Aquila mentre portava via ad un ignaro paziente la somma di 190 euro: protagonista dell'episodio una infermiera che è stata denunciata per furto.

"L'aver assicurato alla giustizia la responsabile del deprecabile atto - si legge in una nota della polizia - costituisce il risultato di attività preventivamente pianificate e condotte nel riserbo assoluto a seguito dei ripetuti episodi di sottrazione di denaro ed oggetti di valore in danno di pazienti ricoverati. Il Posto Fisso di Polizia resta un insostituibile punto di riferimento della Polizia di Stato all'interno del nosocomio aquilano per la sicurezza della cittadinanza tutta e dello stesso personale medico-sanitario".