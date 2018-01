Protestano agenti carcere Lanciano

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 15 GEN - Astensione dalla mensa di servizio al carcere di Lanciano: è la protesta proclamata dai sindacati di polizia penitenziaria Uil-Sappe-Osapp-Sinappe-Cnpp e Csil contro la prevista riapertura di un reparto per la detenzione comune chiuso da anni. "Nuovamente l'Amministrazione ha deciso unilateralmente di ignorare i diritti dei lavoratori e pensare solo a una parte del problema - scrivono i sindacati in una nota - ovvero agli spazi detentivi. Le organizzazioni sindacali non ci stanno. Con il nuovo reparto non si riuscirà a garantire che il 50% delle ferie spettanti e ogni lavoratore vedrà negarsi il sacrosanto diritto al recupero psicofisico, in aggiunta agli oltre 14.000 giorni di ferie non godute degli anni precedenti. Ad oggi ogni dipendente ha in media 100 giorni di ferie non godute da recuperare - informano i sindacati - Chiediamo invio di personale in missione per garantire lo smaltimento di ferie arretrate, almeno 15 unità per gestire il nuovo reparto e rivisitazione dei posti di servizio".