Parco G.Sasso, mattatoio per Amatrice

(ANSA) - ASSERGI (L'AQUILA), 15 GEN - Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha consegnato oggi al Comune di Amatrice, in uso gratuito e temporaneo, il mattatoio mobile che ha in dotazione, venendo incontro alla richiesta in tal senso avanzata nello scorso ottobre dal sindaco Sergio Pirozzi dopo che era andato distrutto il mattatoio comunale a causa del sisma nel 2016. "Oggi, la ditta fornitrice, alla presenza dei rappresentanti del Parco e dei rappresentanti del Comune - si legge in una nota dell'ente Parco - ha provveduto al montaggio della struttura nell'area indicata, affinché sia subito funzionante per le esigenze di macellazione del territorio. Si tratta di una moderna struttura perfettamente rispondente alle esigenze di macellazione di capre, pecore suini domestici e cinghiali, ed è stata consegnata affinché sia messa a disposizione degli allevatori di Amatrice".