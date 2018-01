30 anni laboratori Infn con Mattarella

(ANSA) - L'AQUILA, 14 GEN - Visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Abruzzo, ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso Infn, ad Assergi (L'Aquila), per l'apertura dell'evento organizzato per celebrare i 30 anni della loro attività scientifica. Il programma prevede alle 11, dopo il saluto delle autorità, gli interventi dei professori Fernando Ferroni (presidente INFN), Stefano Ragazzi (direttore dei LNGS), Antonino Zichichi (ideatore dei Laboratori) e Carlo Rubbia (Premio Nobel Fisica).