Sedici milioni per lavori in 10 scuole

(ANSA) - PESCARA, 13 GEN - Quasi 16 milioni di euro di finanziamenti pubblici per adeguamento e miglioramento sismico di 10 istituti superiori di Pescara e provincia, da investire nel biennio 2018-2019. Li ha ottenuti la Provincia il cui presidente, Antonio Di Marco, annuncia: "Per 4 Istituti lavoreremo ora sulla progettazione e nel 2019 partiremo con appalto e avvio lavori. Negli altri potrebbero già partire dopo luglio quest'anno". Questi gli interventi: adeguamento sismico per Istituto Mario dei Fiori di Penne (2,5 milioni), Liceo Savoia di Popoli (1,5 milioni), Misticoni-Bellisario di Pescara (3,2 milioni), Tito Acerbo di Pescara (1,7 milioni); miglioramento sismico per Istituto Marconi di Penne (2,1 milioni), succursale Marconi di Penne (611mila euro), Istituto Spaventa di Città Sant'Angelo (1,2 milioni), Istituto Cuppari di Alanno (222mila euro); realizzazione palestre per Liceo D'Ascanio di Montesilvano (1,4 milioni) e Liceo Galilei di Pescara 1,5 milioni.