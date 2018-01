Sciolto Consiglio di Montorio al Vomano

(ANSA) - TERAMO, 13 GEN - Per stamani, sabato 13 gennaio, era fissato il Consiglio comunale in seconda convocazione, Consiglio con il quale il sindaco, Gianni Di Centa, e quel che restava della sua maggioranza speravano di effettuare la surroga di parte dei consiglieri dimissionari e salvare il Comune di Montorio al Vomano (Teramo) dal commissariamento. Ma non sarà possibile perché nella serata di ieri il Prefetto di Teramo, Graziella Patrizi, dopo aver valutato la situazione che si era venuta a creare, ha sciolto il Consiglio comunale nominando come commissario il vicequestore aggiunto Marialaura Liberatore. Sarà quest'ultima, adesso, a traghettare il Comune fino a nuove elezioni.