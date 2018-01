Strada 86 'del Vasto' presto riaperta

(ANSA) - L'AQUILA, 12 GEN - Attivate le procedure per riaprire la strada provinciale 86 "del Vasto" che a L'Aquila collega, non distante dal casello autostradale dell'A24, Assergi con il passo delle Capannelle e conduce anche al borgo di S.Pietro della Ienca. Il consigliere provinciale delegato Pierluigi Del Signore, d'intesa con il settore viabilità della Provincia de L'Aquila, lo ha fatto a seguito di sopralluoghi e constatate l'assenza di neve e le positive condizioni meteorologiche. In caso di precipitazioni nevose o segnalazioni di parere negativo della Commissione valanghe la strada sarà nuovamente chiusa.

Aveva subito ingenti danni il 18 gennaio 2017, quando una slavina, con conseguente frana, ne aveva investito alcuni tratti, portando a valle i guardrail e riversando detriti sulla carreggiata. La Provincia ha effettuato lavori che hanno permesso, nel novembre scorso, la riapertura di una parte della carrabile. Sul tratto dal "Vasto" al lago di Campotosto i lavori potranno essere effettuati probabilmente in primavera-estate.