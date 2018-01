Lavori in centro storico a Pescara

(ANSA) - PESCARA, 12 GEN - Partirà la prossima settimana l'intervento di riqualificazione di Pescara Vecchia, rifacimento della sezione centrale di alcune strade, con arredi e interventi di messa in sicurezza della sede stradale. Si lavorerà su Corso Manthonè, via Corfinio, via Properzio, via Petronio e via Catone, spiega il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, "sul secondo tratto, perché nel primo viene conservata la pavimentazione originaria del 500 e anzi, proprio per la tutela della pietra originaria, il tratto di fianco alla Casa Natale del Poeta sarà interdetto a qualsiasi circolazione.

Per via delle Caserme ripristineremo il manto rovinato, utilizzando materiale di risulta in buono stato e recuperato delle altre strade. Abbiamo il parere positivo della Soprintendenza con cui abbiamo condiviso gli interventi. Abbiamo tempi stretti, i lavori saranno finiti in tempo con le cerimonie per gli 80 anni dalla morte di D'Annunzio, il 1 marzo 2018".