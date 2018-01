Vicenza, solidarietà da tifosi Pescara

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - Ore decisive per il futuro del Vicenza Calcio sempre più a rischio scomparsa: a Pescara i tifosi biancazzurri, storicamente gemellati con quelli berici, nel momento più difficile per la formazione veneta hanno voluto manifestare la loro vicinanza ai tifosi vicentini con uno striscione che è stato esposto all'esterno dello stadio Adriatico e che recita: "Nessun Tribunale può cancellare la vostra storia. Il futuro appartiene a voi che di Vicenza siete vanto e gloria". Il gemellaggio fra le tifoserie di Pescara e Vicenza dura ininterrottamente dal 1976. Il Vicenza dovrebbe giocare il 20 gennaio in campionato a Teramo.