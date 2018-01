Rifiuti: Zingaretti, grazie a D'Alfonso e sindaci Lazio

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Voglio ringraziare nuovamente il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso per il paziente lavoro di questi giorni e per l'ulteriore carico di rifiuti di Roma che ha deciso di prendere e smaltire nel proprio territorio. Approfitto per ringraziare anche i tanti sindaci del Lazio che già ora, e da tempo, accolgono i rifiuti della Capitale. Una dimostrazione di solidarietà istituzionale davvero encomiabile". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).