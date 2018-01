D'Alfonso,mi candido se conviene Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 11 GEN - "So che il mio partito, a livello nazionale e regionale, sta valutando di chiedermi la candidatura. Io sono fermo a quello che ho dichiarato anche prima di Natale: sono contento di fare il presidente della Giunta regionale, lo voglio fare fino alla fine e chi mi chiede di candidarmi al Senato, quindi alle politiche, mi deve spiegare qual è la convenienza per l'Abruzzo e gli abruzzesi. Accetterò a queste condizioni". Così il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, circa la sua candidatura alle politiche, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine della riunione dell'esecutivo abruzzese che ha dato l'ok al conferimento dei rifiuti della Capitale in Abruzzo.

"So che mi verrà specificato questo dal Partito; sono in attesa" ha concluso D'Alfonso.