Rifiuti:Di Primio, chiarezza o no camion

(ANSA) - CHIETI, 10 GEN - Il Comune di Chieti è pronto a vietare il passaggio dei camion per il trasporto dei rifiuti che dovrebbero arrivare da Roma se non ci sarà chiarezza su impatto ambientale, quantità, tipologia e durata di conferimento. Lo annuncia il sindaco Umberto Di Primio secondo il quale non è ammissibile, che i rifiuti di Roma arrivino in Abruzzo. Secondo Di Primio, la Regione Abruzzo "non può pensare, per vicinanza politica con quella del Lazio, di autorizzare l'arrivo indiscriminato di rifiuti. Se avessi dovuto autorizzare l'arrivo di rifiuti nella discarica del Comune - dice Di Primio - avrei già sbarrato l'ingresso. Purtroppo non posso usare lo stesso strumento per rifiuti che dovrebbero essere trattati in impianti privati di Chieti, Sulmona e Aielli (L'Aquila). Ma è interessato il mio territorio e per questo, a tutela della salute dei miei cittadini e di quelli della Val Pescara, vicinissimi all'impianto Tmb (Trattamento meccanico biologico) di contrada Casoni, prima di accogliere nuovi rifiuti pretendo chiarezza".