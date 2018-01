M5s'finiti lavori,ma scuola nel degrado'

(ANSA) - CHIETI, 10 GEN - I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Chieti Ottavio Argenio e Manuela D'Arcangelo denunciano lo stato in cui versa l'esterno della scuola media ed elementare 'De Lollis' di Chieti che ha riaperto dopo lavori di adeguamento e consolidamento durati alcuni mesi. L'area è ancora piena di rifiuti accatastati e le aree verdi sono in abbandono.

Anche l'interno dell'immobile, segnalano, presenta criticità per igiene e sicurezza di alunni e insegnanti. "Non mettiamo in dubbio l'esecuzione dei lavori di consolidamento, ma di certo - dicono - non ci saremmo mai aspettati che il Comune riconsegnasse la scuola in quelle condizioni". "Ricordiamo che il Comune di Chieti nel 2017 non è riuscito a ottenere un finanziamento di 700.000 euro destinati alla manutenzione delle scuole. Auspichiamo che questa situazione trovi soluzione a breve termine. Se sarà necessario presenteremo un atto di indirizzo in Consiglio comunale per stimolare l'attività di Giunta e uffici".