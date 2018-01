Schianto lungo statale 16, muore anziana

(ANSA) - MARTINSICURO (TERAMO), 9 GEN - Decesso di una donna di 75 anni e ferimento di altre due persone nell'impatto tra due auto, che procedevano in direzioni opposte, lungo la statale Adriatica, a Villa Rosa di Martinsicuro, all'altezza dell'incrocio con il sottopasso di via Filzi. La vittima è Rosanna Crescenzi, di Martinsicuro. Altre due persone, tra cui il marito della donna, sono rimaste ferite in maniera seria ma non critica. Lo scontro, per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Martinsicuro, è avvenuto tra la Toyota Yaris a bordo della quale viaggiava la coppia di anziani e una Mercedes che procedeva in direzione sud-nord. La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e dai Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente e trasferita all'ospedale Mazzini di Teramo per la gravità delle ferite riportate: le sue condizioni però sono peggiorate provocandone la morte poco dopo.