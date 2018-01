Roccaraso, parte promozione 0-12 Gratis

(ANSA) - ROCCARASO (L'AQUILA), 9 GEN -Incentivare la pratica dello sci con un occhio di riguardo per le famiglie e il loro portafoglio rendendo la vacanza più economica e più bella sulle piste dell'Alto Sangro. Parte la promozione "0-12 Gratis", pacchetto di agevolazioni (nate dalla sinergia operativa tra tra la Dmc Alto Sangro Turismo e il Consorzio Skipass Alto Sangro) che puntano a rendere appetibile per tutte le famiglie la tradizionale settimana bianca (da quella corta di 4 giorni) sui 110 chilometri di piste del comprensorio sciistico più grande dell'Appennino. Skipass, lezioni di sci, ingresso al palaghiaccio di Roccaraso, hotel convenzionati con offerte mirate. Fino al 28 gennaio le famiglie che alloggeranno negli hotel dei Comuni dell'Alto Sangro che hanno aderito all'iniziativa, potranno contare su un'offerta strutturata proprio per andare incontro alle famiglie dove sciano sia i genitori, sia i figli. Per ogni adulto pagante, sarà gratuito lo skipass del bambino.