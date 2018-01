Pedaggi A24-A25: Sdp, su tariffe solo logica strutturale

(ANSA) - L'AQUILA, 9 GEN - "La società Strada dei Parchi da sempre si dice pronta ad affrontare il tema delle tariffe in una logica strutturale. Tanto da aver avanzato diverse proposte di Piano Economico Finanziario capaci di tenere sotto controllo proprio l'incremento tariffario". Cosi' in una nota diffusa in serata, Strada dei Parchi spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25 che collegano l'Abruzzo e il Lazio, sulle iniziative per ridimensionare l'aumento dei pedaggi. "Proposte - continua la nota - che finora non hanno incontrato il favore del ministero. La concessionaria di A24 e A25, comunque, non è disposta ad accogliere soluzioni che scaricano di nuovo sulla società l'onere delle tariffe". L'azienda sottolinea che "in attesa di conoscere ufficialmente l'orientamento emerso nell'incontro tra il ministro e Delrio e i due presidenti delle regioni Lazio e Abruzzo, il concessionario ritiene opportuno ribadire la sua posizione soprattutto, alla luce delle notizie che stanno emergendo circa le determinazioni assunte nelle riunione di oggi".(ANSA).