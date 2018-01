Scuola ecosostenibile, lavori a giugno

(ANSA) - LANCIANO (CHIETI), 8 GEN - Una scuola dell'infanzia in legno, su un unico piano, ideata con i più moderni criteri antisismici e produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, ampie vetrate, disposta in direzione sud-est per sfruttare al meglio la luce naturale: è quella prevista dal progetto presentato oggi dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, e dall'assessore all'Istruzione, Giacinto Verna. Costerà un milione 100 mila euro, somma proveniente da fondi comunali. A febbraio il bando di gara, a giugno previsto l'inizio lavori.

"Pensiamo di completare la scuola, che ospiterà 90 bambini - ha spiegato Pupillo - per l'anno scolastico 2019-2020. Sorgerà su un terreno comunale di 630 metri quadri. Per noi rappresenta un prototipo di scuola moderna e totalmente sicura come esempio per l'intero comprensorio". L'edificio, progettato dallo Studio Ucci Architetti di Lanciano, verrà coibentato con lana di roccia, i pannelli fotovoltaici produrranno 15 kw di energia.