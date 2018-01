Fondi per recupero Palazzo Castracane

(ANSA) - VILLA SANTA MARIA (CHIETI), 8 GEN - E' di 800 mila euro la cifra assegnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al comune di Villa Santa Maria per il recupero e la messa in sicurezza di Palazzo Castracane. "Un bel risultato - commenta il sindaco Pino Finamore - come amministrazione, dal momento del nostro insediamento, abbiamo puntato alla riqualificazione del centro storico sia come attrattiva turistica ma anche e soprattutto come patrimonio storico- culturale della collettività che lo abita". Il finanziamento fa parte del progetto 'Bellezza - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati' varato dal Governo e volto alla valorizzazione delle strutture di interesse storico e artistico che spesso sono abbandonate e, inevitabilmente, dimenticate. Palazzo Castracane si trova nel cuore del borgo, è un edificio in stile romanico rurale abruzzese, la sua costruzione risale al 1800.