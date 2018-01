Rifiuti: domani vertice in Regione Abruzzo per Comune Roma

(ANSA) - PESCARA, 7 GEN - Un vertice tecnico amministrativo è in programma domani in Regione Abruzzo tra il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca, e il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, per valutare la questione del trasferimento dei rifiuti dal Comune di Roma in Abruzzo. Lo ha annunciato lo stesso Mazzocca sottolineando che saranno fatte "valutazioni politiche" sulla vicenda. (ANSA).